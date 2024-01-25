Путин: желание молодежи получить высшее образование обусловлено госполитикой РФ

В частности, оно связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах, отметил президент

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Желание молодых людей получить высшее образование связано в том числе с государственной политикой России, в частности, с увеличением количества бюджетных мест в вузах, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается требования [получения] высшего образования <…>, в обществе в целом похоже, что [все] к этому идет", - сказал глава государства на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"Потребность у людей в получении высшего образования действительно есть, но этому, безусловно, способствует и в известной степени политика государства, потому что мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест", - отметил Путин, обратив внимание на то, что если десять лет назад около 50% выпускников школ считали, что должны получить высшее образование, то сегодня - более 70%. Кроме того, кратно выросло и количество родителей, которые хотят, чтобы их дети окончили вузы, добавил глава государства.

Он также заметил, что и в Советском Союзе стремление к получению высшего образования было очень высоким. "Я сам из рабочей семьи, и мама, и отец - рабочие люди. Они стремились во что бы то ни стало создать мне условия для того, чтобы я получил высшее образование", - поделился воспоминаниями Путин.