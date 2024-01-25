Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей

По словам президента, до 2030 года планируется построить 25 студенческих кампуса, предусмотренных для молодых семей

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей. Теперь президентская стипендия будет [составлять] 30 тыс. рублей, - сказал он. - Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий. Правительственная стипендия будет 20 тыс. рублей. Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться".

Президент также отметил, что до 2030 года планируется построить 25 студенческих кампуса, предусмотренных для молодых семей. "И жилые блоки для молодых студенческих семей, и спортивные площадки, и детские площадки. Ну, и, конечно, я очень рассчитываю на то, что не только 25 кампусов, но и Министерство образования и науки, регионы будут соответствующим образом реагировать и подтягиваться к этому уровню. Будем этим обязательно заниматься", - указал Путин.