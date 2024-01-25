СМИ: в ФРГ более 9 тыс. детей пострадали от действий служителей Евангелической церкви

По информации NTV, 64,7% пострадавших - дети и подростки мужского пола, 35,3% - женского

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Не менее 9 355 детей и подростков стали жертвами сексуального насилия со стороны служителей Евангелической церкви в Германии с 1946 года, число пострадавших намного выше, чем ожидалось. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на данные исследования, которые представила в Ганновере группа ученых.

Согласно докладу, в актах насилия участвовали не менее 1 259 священнослужителей. Авторы исследования, которое было инициировано в 2020 году самой Евангелической церковью в Германии (EKD), отмечают, что это "лишь верхушка айсберга" и действительное число жертв и подозреваемых может быть гораздо выше. В докладе отмечается, что 64,7% пострадавших - дети и подростки мужского пола, 35,3% - женского.

EKD до настоящего момента оценивало число жертв насилия примерно в 900. Исполняющая обязанности председателя совета Евангелической церкви в Германии Кирстен Ферс во время презентации данных исследования попросила о прощении. "Как организация мы виноваты по отношению к бесчисленному множеству людей", - сказала Ферс, которая является епископом Гамбурга. Она отметила, что общая картина, которая складывается на основе доклада, "глубоко потрясает".

На исследование было направлено €3,6 млн. Оно стало первым всеобъемлющим изучением проблемы сексуального насилия в Евангелической церкви в Германии.

В 2018 году стало известно о том, что не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию и домогательствам в католических учреждениях Германии в период с 1946 по 2014 годы. В докладе Конференции немецких епископов говорились, что было всего изучили 38 тыс. личных дел и документов 27 приходов в ФРГ. В итоге составители доклада пришли к выводу, что домогательствам подверглись в общей сложности 3677 детей, прежде всего мальчиков. Под подозрение попали около 1670 церковных служителей.