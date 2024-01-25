Путин сообщил, что новые кампусы мирового уровня в России будут открыты для всех

Президент подчеркнул важность создания безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью на территории кампусов

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Строящиеся в российских регионах университетские кампусы мирового уровня будут открыты для посещения, заверил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

"Все задумано таким образом, чтобы не только студенты вуза могли этим [кампусом] пользоваться, и студенты других вузов, и не только студенты, и жители. Имеется в виду совместное использование спортивных площадок, библиотек, бассейнов и так далее", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что "должны быть решены вопросы безопасности". "Это несложно в современных условиях, способов регистрации людей [много], в электронном виде все можно организовать", - добавил он. Также Путин подчеркнул важность создания безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью на территории кампусов. "Все так и предусмотрено, так и будет", - заключил президент.

Он в целом отметил, что кампус - это "интересная сложная среда, где и учиться можно, и встречаться с кем-то, и получать дополнительные знания, и жить".

Путин напомнил, что до 2030 года запланировано создание 25 кампусов.

"Сейчас уже восемь строятся, еще девять готовятся. Первый этап - мы отобрали 17 проектов по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда", - добавил он.