Путин рассчитывает на скорое решение вопроса признания дипломов об образовании РФ и Индии

Президент напомнил, что на площадке БРИКС существует несколько направлений, которые касаются образования и науки, и около 20 проектов, касающихся Индии и России, отобрано для совместной работы в рамках БРИКС

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вопрос взаимного признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен.

В ходе встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта президент РФ напомнил, что на площадке БРИКС существует несколько направлений, которые касаются образования и науки, и около 20 проектов, касающихся Индии и России, отобрано для совместной работы в рамках БРИКС. "Что нам нужно с вами сделать в ближайшее время? В целом это поддерживается руководством Российской Федерации и Индии. <...> Нужно решить вопрос о признании, взаимопризнании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней. Но я надеюсь, что эта работа будет проведена соответствующими ведомствами, нужным темпом. И мы этот вопрос решим", - сказал Путин.