Путин считает очень важным уметь постоянно повышать свой уровень образования

Президент подчеркнул, что в вопросах повышения квалификации не должно быть "статики"

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Уровень своей квалификации нужно постоянно повышать, этот навык крайне важен, считает президент РФ Владимир Путин.

"Самое главное - уметь постоянно повышать свой уровень образования. Это должно стать нормой", - сказал глава государства на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Он подчеркнул, что в вопросах повышения квалификации не должно быть "статики". "Иначе мы, наверное, начнем отставать", - пояснил президент.

По его словам, для любого человека при этом важны фундаментальные знания, потому что, если он ими обладает, ему потом будет гораздо легче переключиться на какие-то смежные виды деятельности.