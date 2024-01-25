Сотрудники столичной полиции в 2023 году раскрыли почти на четверть больше IT-преступлений

Начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов дал указание всем заинтересованным службам продолжать на системной основе информировать граждан о новых видах дистанционного мошенничества

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД России по Москве в прошлом году раскрыли на 24% больше киберпреступлений, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России после заседания коллегии главка по итогам 2023 года.

"Одним из безусловных приоритетов деятельности подразделений столичной полиции в 2023 году стала борьба с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий. Их количество составляет порядка 45% от всех уголовно наказуемых деяний, при этом по сравнению с предыдущем отчетным периодом раскрыто на 24% больше таких преступлений", - сказали в пресс-центре.

Начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов дал указание всем заинтересованным службам продолжать на системной основе информировать граждан о новых видах дистанционного мошенничества, уделяя особое внимание проведению профилактических бесед с пожилыми гражданами.

Кроме того, было отмечено, что в Москве в прошлом году выявлено на 19% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "Возросло количество привлеченных к уголовной ответственности лиц. Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела было изъято 1 216 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечено 386 оптовых каналов их поставки", - добавили в пресс-центре. Всего на территории Московского региона выявлено и ликвидировано 13 подпольных нарколабораторий.

Также безопаснее становятся дороги, отметили на коллегии. Уменьшается количество ДТП с пьяными водителями. Значительную роль в обеспечении безопасности на территории столицы, в профилактике совершения противоправных деяний, а также в раскрытии преступлений играет городская система видеонаблюдения.