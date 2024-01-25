Страной - побратимом Нижегородской области на Всемирном фестивале молодежи будет Бразилия

Регион будет представлен на всех площадках фестиваля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Страной - побратимом Нижегородской области на Всемирном фестивале молодежи в Сочи станет Бразилия, а павильон региона на Медальной площади Олимпийского парка посвятят в том числе уличному искусству, сообщила министр молодежной политики области Светлана Ануфриева.

"Мы получили страну-побратима на Всемирном фестивале, это программа культурного шефства. Мы будем активно работать с Бразилией. Каждый участник нашей делегации получит друга из Бразилии, с которым он проведет фестиваль. Мы будем Бразилию встречать в аэропорту, мы будем помогать им, если у них будут какие-то вопросы, мы будем проводить большое количество совместных с Бразилией мероприятий", - рассказала Ануфриева.

Одной из идей является проведение товарищеского матча по футболу между делегациями.

Нижегородская область будет представлена практически на всех площадках фестиваля. Так, павильон на Медальной площади посвятят уличному искусству. "Здесь мы хотим рассказать, как развивается искусство в том числе. У нас есть отдельные стены стрит-арта. Ребята смогут познакомиться с работами, которые мы перенесем на стены региона и будет рассказывать, почему именно эти работы появились на павильоне", - объяснила министр.

В самом павильоне организуют образовательную программу и встречи с известными личностями. Возможность разместить павильон на площади получили несколько регионов, среди которых Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движения первых". К участию будут приглашены 1 тыс. подростков, в том числе 500 - из других государств.