Путин: педагог должен не только давать знания, но и заниматься культурой и воспитанием

Как отметил президент, классики "ставили во главу угла воспитание"

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Воспитание, знание, культура - все это в совокупности должен прививать молодому поколению педагог, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече студентов с главой государства в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта одна из учащихся вуза Анастасия Картузова спросила у Путина, в чем, по его мнению, заключается главная задача педагога: "Это воспитание, передача знаний или, может быть, передача культуры в ее широком и самом сложном смысле?" "А вы как думаете?" - переспросил ее Путин, на что девушка ответила: "Мы считаем, что все вместе должно быть". "Вы все знаете! Чего спрашивать?" - с улыбкой поинтересовался глава государства. - Все знаете. <...> Мне кажется, что вы правы. Все это важно в совокупности. И вот так и нужно действовать, мне кажется: воспитание, знания, культура. Мы с вами единомышленники".

Объясняя свою позицию, президент обратился к классикам: "Я уже не помню, кто конкретно это сказал, что главная задача педагога - воспитывать счастливых людей". Он сделал особый акцент на слове "воспитывать": "То есть, вот классики наши ставили во главу угла воспитание".

Путин также вспомнил один из своих разговоров с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом, в котором патриарх поделился с ним своей позицией в данном вопросе. "Он сказал: ну знания вы дадите, а вот воспитание - вот, что важно. Но я все-таки ближе, так сказать, к вашей точке зрения склоняюсь", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул: "Важно все в совокупности. Потому что воспитание невозможно без знаний. На базе чего воспитывать, как не на базе культурных и традиционных наших ценностей? Ну как же можно воспитать человека, не давая ему знания о том, кто он такой? Что такое за страна, в которой он живет? Какова ее история? Чем мы гордимся? Разве можно воспитать счастливого человека, который не нашел себя в профессии, в жизни, и не может добиваться результата в своей работе?"

2023 год прошел в России под эгидой Года педагога и наставника. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в рамках этого события состоялось 7 тыс. федеральных и региональных мероприятий, в которых приняли участие 17 млн человек, а сам год стал важным в том числе с точки зрения реализации нацпроекта "Образование". Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, за год было введено 470 региональных мер поддержки для учителей на общую сумму 53 млрд рублей. Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь отметила, что впереди у страны "огромное количество важных общих дел".