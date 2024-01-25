Путин подчеркнул важность помощи волонтеров людям в Донбассе и Новороссии

Президент отметил важность поддержки "от сердца к сердцу"

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров и всех, кто помогает жителям новых регионов, отметив важность поддержки "от сердца к сердцу".

"[Важна] поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, непростое решение, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих пор подвергаются атакам, определенным лишениям. И когда они чувствуют, что страна с ними <...>, а страна с ними - это не только выделение денег, хотя это очень важно. Это не только действия наших вооруженных сил, безусловно, чрезвычайно важно [тоже]. Но когда работа идет от человека к человеку, от сердца к сердцу - это ничем не заменить, это действительно очень важно", - сказал глава государства в ходе общения со студентами в Калининграде.