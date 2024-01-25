Президент Руанды не посещает футбольные матчи из-за колдовских ритуалов

Поль Кагаме отметил, что не смотрит футбольные матчи и из-за коррупции на состязаниях

НАЙРОБИ, 25 января. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме признался, что не посещает футбольные матчи в своей стране из-за колдовских ритуалов и коррупции, которые стали неотъемлемой их частью.

"Я прекратил смотреть футбольные матчи в том числе из-за коррупции и колдовства на состязаниях. Как только ситуация изменится, я буду их посещать снова. Не могу быть частью этого, потому что это что-то примитивное", - сказал он на конференции по национальному диалогу в столице страны Кигали. Слова президента приводит руандийская газета The New Times.

Кагаме в 2023 году поручил спортивному ведомству разобраться с проблемами местного футбола, среди которых были названы колдовские практики, коррупция и низкий уровень профессионализма, отмечает издание.

Согласно газете The Washington Post, магические ритуалы широко распространены в африканском спорте, в частности в футболе, несмотря на существующие запреты на них на международном уровне. Одной из наиболее популярных на Африканском континенте магических практик является "джуджу". В ней используются предметы, связанные с человеком, которому планируется нанести вред, например фигурки. В 2016 году Руандийская федерация футбола ввела штрафы за колдовство, в частности "джуджу".

По данным руандийского издания, глава государства ни разу не присутствовал на футбольных матчах в стране с 2016 года, когда Руанда принимала Кубок африканских наций.