Путин назвал снос памятников в соседних странах "потрясающим невежеством"

Президент подчеркнул, что Россия живет и действует "по другим принципам и законам", в стране сохраняют культурное наследия и продолжат это делать

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта назвал снос памятников в соседних странах "потрясающим невежеством" с плохими последствиями.

"[Наши соседи] уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия живет и действует "по другим принципам и законам", в стране сохраняют культурное наследия и продолжат это делать.

Путин поддержал предложение студентки БФУ создать региональную архитектурно-реставрационную школу и открыть такое направление в БФУ, назвав идею очень важной.