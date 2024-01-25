Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием и Днем российского студенчества

Вице-премьер заявил, что вуз достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил МГУ имени Ломоносова с 269-летием и днем российского студенчества, отметив, что вуз достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы.

"Сердечно поздравляю вас с праздником российского студенчества, Татьяниным днем. Он по традиции связан с днем основания старейшего университета нашей страны, которым мы очень гордимся. МГУ исполнилось 269 лет, <...> не за горами юбилейный год. Все эти годы Московский университет достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы. Он неизменно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах среди российских вузов", - сказал Чернышенко на торжественном заседании, обращаясь к ректору Виктору Садовничему, преподавателям, студентам и аспирантам университета.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых за рубежом. Всего в вузе обучается более 39 тыс. студентов. "Это красноречивый показатель востребованности и ценности фундаментальной подготовки МГУ", - добавил он.