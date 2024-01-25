Путин поддержал строительство причала для вахты на барках "Седов" и "Крузенштерн"

Президент считает нужным, чтобы этих суда использовались

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Доступ к парусным баркам "Седов" и "Крузенштерн" должен быть открыт, причал для этих судов можно построить. С таким предложением согласился на встрече со студентами президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос учащегося Калининградского государственного технического университета Дмитрия Косолапова. Студент отметил, что суда в перерывах между международными регатами часто оказываются недоступны.

"Их можно и нужно использовать не только на соревнованиях - хотя это важно, - поддержал президент. - Между этими крупными международными мероприятиями их нужно использовать. Молодые будущие рыбаки, моряки - они проходят там практику".

Путин поинтересовался у присутствующего в зале губернатора Калининградской области Антона Алиханова, что мешает открыть доступ к судам. Глава региона пояснил, что "Седов" и "Крузенштерн" находятся на стоянке рыболовецкого порта, где действуют, в частности, пограничный пропускной режим и режим особой экономической зоны. Власти области знают о проблеме, думают над ее решением, но "дальше картинок еще не продвинулись", признался Алиханов. "Если будет поручение - будем заниматься", - добавил он.

"Давайте посмотрим, дело хорошее, - указал Путин. - Надо, чтобы они использовались, не стояли где-то, там где их никто не видит". "Стоить будет немало - я думаю, не одну сотню миллионов рублей, где-то, может полмиллиарда, потому что нужно не только стенку построить, нужно сделать инфраструктуру прилегающую, - добавил президент. - Может быть, совместно попробуем: регион вложит какие-то денежки, из федерального бюджета дадим".

Барки "Седов" и "Крузенштерн" изначально были построены в 1920-е годы как германские суда, но после Второй мировой войны по репарациям перешли СССР и были названы в честь выдающихся российских мореплавателей. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, "Седов" - одно, оба барка участвуют в международных парусных регатах и гонках.