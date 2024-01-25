В РПЦ заявили, что экс-глава Института общей генетики РАН достойно проявил себя как ученый

Секретарь синодальной комиссии Московского патриархата по биоэтике протоиерей Александр Абрамов отметил, что во всей деятельности Александра Кудрявцева "гармонично сочетается вера и наука"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший директор Института общей генетики (ИОГен) РАН Александр Кудрявцев достойно проявил себя как православный христианин и как ученый, и во всей его деятельности "гармонично сочетается вера и наука". Такое мнение высказал ТАСС секретарь синодальной комиссии Московского патриархата по биоэтике протоиерей Александр Абрамов, комментируя смену руководителя ИОГен РАН.

В среду пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила о том, что с 24 января и.о. директора Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Как ранее сообщал ТАСС, в центре внимания общественности Кудрявцев оказался в связи с выступлением на проходившей в марте 2023 года III научно-богословской конференции "Бог-человек-мир". В его докладе содержались утверждения, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в том числе первородный грех.

"Конечно, мы знакомы и с его выступлениями на богословской конференции, и с его научной деятельностью, и знаем и оцениваем его труды как очень серьезные, а его лично - как очень достойного человека. <...> Он сказал на богословской конференции то, что считал нужным сказать как православный христианин и как ученый. То, что его позиция христианина не противоречит его позиции ученого, поставило многих в тупик", - сказал Абрамов на полях Рождественских чтений в храме Христа Спасителя.

Высказывания о том, что употребление алкоголя - это "грех, который может сказаться на геноме", отметил священник, нисколько не противоречат утверждениям о "токсико-генетическом воздействии этанола", на что обращал внимание ранее и сам Кудрявцев, отвечая на критику в свой адрес.

"Вы можете оспорить его научный результат? По-моему, никакой критики его научных результатов никогда и нигде не звучало. Так дайте человеку обладать тем мировоззрением, которым он хочет обладать", - добавил глава профильной синодальной комиссии.