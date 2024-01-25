В Болгарии продлили программу гуманитарной помощи для украинцев

Программа будет действовать до марта 2025 года

СОФИЯ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Болгарии решило продлить срок действия программы гуманитарной помощи для украинских граждан, находящихся на территории страны. Как сообщает правительственная пресс-служба, программа будет действовать до марта 2025 года.

"Правительство продлевает решение о предоставлении временной защиты для граждан Украины на один год, начиная с 4 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Статус временной защиты дает беженцам право на работу, бесплатное медицинское обслуживание и получение финансовой поддержки.