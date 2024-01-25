Путин считает нужным, чтобы в России семьи "рождались пораньше"

Президент отметил, что у государства есть прагматичный интерес к тому, чтобы семьи создавались активнее

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что семью нужно создавать раньше, чтобы не было "отложенного первого ребенка" и были силы на второго и третьего. Об этом он заявил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"Молодой женщине сначала хочется получить образование. Вот у нас 77% населения хочет получить уже высшее образование. Десять лет назад было только 50%, а сейчас уже 77%. Итак, сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. И все важно, и все нужно, и вроде бы правильно. И это называется отложенный первый ребенок, - сказал он. - Поэтому первый ребенок появляется где-то в 30. <...> На второго уже нет ни сил, ни времени. <...> А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше".

Путин отметил, что у государства есть прагматичный интерес к тому, чтобы семьи создавались активнее, однако, по его словам, "никто не знает, что такое демография и суть демографических процессов". "Сейчас вот я сказал это публично, куда-нибудь это записали, на меня сейчас набросятся демографы, скажут: "Ты не знаешь и помалкивай, а мы-то знаем". На самом деле ни фига они не знают, потому что разобраться в том, что происходит с демографией, очень сложно. И у них, [у демографов], очень сложные задачи, надо отдать должное", - поспорил президент в шутливой манере.

Российский лидер признал, что создание семьи и рождение ребенка сложный процесс, особенно для женщины. "И учиться надо, за ребенком ухаживать, и не хочется потерять квалификацию, место работы. Очень много здесь возникает вопросов. Поэтому мы стараемся прежде всего молодым семьям помочь. Вот мы совсем недавно ввели материнский капитал на первого ребенка", - добавил Путин.