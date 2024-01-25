Путин сообщил о планах посетить высокотехнологичный онкоцентр в Калининграде

Президент отметил, что строительство таких учреждений "существенным образом влияет на состояние здоровья людей"

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 января посетит высокотехнологичный онкологический центр Калининграда. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Одна из участниц мероприятия поинтересовалась, приходилось ли уже Путину бывать в этом медцентре. "Не был еще, но мы, по-моему, планировали туда заехать [сегодня]", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в России в 2019 году стартовала программа строительства и улучшения материально-технической базы онкологических медцентров, за это время на ее реализацию было выделено около 1 трлн рублей.

Президент отметил, что строительство таких учреждений, в том числе калининградского онкоцентра, "существенным образом влияет на состояние здоровья людей", а усилия по борьбе с онкозаболеваниями дают свои плоды.

По словам Путина, для Калининграда появление в городе профильного центра особенно важно, потому что ранее высокотехнологичная помощь его жителям оказывалась в основном либо в Петербурге, либо в Москве. "А сейчас по очень многим направлениям не нужно будет никуда ехать", - заметил он.

Президент также указал на то, что, когда в одном из городов области открывается современная больница, как правило, и во всем регионе уровень системы здравоохранения сразу начинает повышаться. "Другие лечебные заведения начинают как бы подниматься до этого [нового центра], стараются подняться до этого уровня", - констатировал Путин.

Кадровый вопрос

Глава государства обратил внимание на то, что работать в новый онкоцентр в Калининграде с удовольствием будут приезжать медики и из других регионов. Он подчеркнул, что для врачей очень важно оборудование, очень важны условия, в которых они работают. "И если такие условия создаются, [люди ради работы] переезжают из Новосибирска, переезжают в более мелкие города, <…> из Петербурга, из Москвы уезжают", - сказал он, заметив, что в новых современных больницах для специалистов открываются возможности как для профессионального, так и для административного роста.