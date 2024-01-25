В некоторых городах Сибири продлили режим "черного неба"

Он распространяется на Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую область и Хакасию

ТАСС, 25 января. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", продлен в Алтайском и Красноярском краях, а также в Кемеровской области и Хакасии. Об этом говорится в сообщениях Среднесибирского и Западно-Сибирского УГМС.

"В период с 18:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 25 января до 18:00 (14:00 мск) 29 января на территории городов Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе в Новокузнецке, Прокопьевске II степени опасности, в Кемерово I степени опасности", - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В Алтайском крае режим "черного неба" сохраняется до 18:00 (14:00 мск) 26 января в Барнауле и Бийске. В городе Минусинск Красноярского края, а также в двух крупнейших городах Хакасии - Абакане и Черногорске - режим НМУ II степени опасности сохранится до 19:00 (15:00 мск) 26 января.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух"). Минусинск находится в 17 км от Абакана, там размещена угольная Минусинская ТЭЦ, а в частном секторе есть печное отопление. Основными загрязняющими воздух предприятиями в Новокузнецке являются металлургические заводы - "Евраз ЗСМК", "Русал Новокузнецк", "Кузнецкие ферросплавы", а также Кузнецкая ТЭЦ.