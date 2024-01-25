В ДНР открылось творческое пространство для талантливой молодежи

Вице-премьер республики Лариса Толстыкина отметила, что участникам пространства будет предоставлен доступ к обучающим информационным ресурсам

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Первая точка концентрации талантов "Библиоcentrium" открылась в Макеевке по проекту Минкультуры России "Гений места", сообщила вице-премьер Донецкой Народной Республики (ДНР) Лариса Толстыкина в Telegram-канале.

"В России проект стартовал в 2021 году, в ДНР он только начинает развиваться. И нашей первой ласточкой стала юношеская библиотека города Макеевки, которая в 2023 году победила в конкурсном отборе. И сегодня там открылась точка концентрации талантов "Библиоcentrium" - творческое пространство для молодых журналистов и писателей. Здесь будет сформировано постоянно действующее медийное сообщество школьников и студентов, заинтересованных в развитии литературы, издательского дела и молодежных республиканских медиа", - сообщила Толстыкина.

Вице-премьер республики добавила, что участникам пространства будет предоставлен доступ к обучающим информационным ресурсам, также предусмотрены возможности для реализации собственных проектов.