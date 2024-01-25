В Калининграде введут в эксплуатацию новый корпус Музея мирового океана до конца 2024 года

Его строительство ведется с 2014 года

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Новый корпус Музея Мирового океана "Планета океан" будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время его встречи со студентами в Калининграде.

"Средства действительно все выделены были, спасибо большое. Это федеральный музей, он действительно входит, по-моему, чуть ли не в тройку самых посещаемых музеев страны. В новогодние праздники большее 55 тыс. человек посетило Музей Мирового океана. <...> Стройка идет. <...> В этом году закачиваем стройку, он будет введен в эксплуатацию", - сказал Алиханов, добавив, что это уникальный объект в виде шара, символизирующего планету.

Строительство нового корпуса ведется с 2014 года. На встрече студент Калининградского государственного технического университета (КГТУ) поднял вопрос завершения строительства. Президент переадресовал этот вопрос губернатору, отметив, что деньги на строительство из федерального бюджета выделены.

Музей "Планета океан"

Будущий главный корпус музея станет одной из архитектурных доминант в центральной части Калининграда. Сооружение представляет собой шар высотой свыше 40 м, его внешний вид позволит увидеть, как планета выглядит из космоса.

Пропускная способность комплекса после его открытия должна достичь 800 тыс. человек в год. К основному девятиэтажному остекленному зданию-шару примкнут два трехэтажных корпуса.

Все внутренние этажи комплекса будут разделены на тематические лаборатории, которые рассказывают о том, как устроена Земля, как зарождается жизнь в океане, как формируются облака и циклоны, что происходит в атмосфере планеты. Аквариумы "Планеты океан" представят экосистемы, характерные для разных уголков Мирового океана.