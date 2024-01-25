Путин согласился с предложением ввести церемонию вручения правительственной стипендии

Президент отметил, что вручать такую стипендию надо торжественно

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести торжественную церемонию вручения правительственной стипендии. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"Я думаю, что вы правы, - сказал он, комментируя предложение торжественно вручать студентам правительственную стипендию. - Конечно, приятно получать чуть больше денег, чем все остальные. Но все-таки дело не в этом. Хотя это важно. Это же должно быть престижно. Это же результат работы человека".

Путин признал, что вручать такую стипендию надо торжественно. "Не каждый раз так: "Вот вам 20 тыс.". Потом 20 тыс., потом 20 тыс. А сам факт отметить, что человек получает правительственную стипендию, это как-то нужно, конечно, оформить", - отметил президент.