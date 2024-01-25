Псковская область заняла первое место по раскрываемости наркопреступлений в интернете

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1,3 тонны наркотиков в регионе по итогам 2023 года

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области по итогам 2023 года изъяли более 1,3 тонны наркотиков, что втрое больше показателей 2022 года, это позволило предотвратить распространение такого объема по территории других регионов России. На данный момент регион занимает первое место в СЗФО по раскрываемости наркопреступлений, совершенных с использованием интернета, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"В 2023 году правоохранительными органами области из незаконного оборота изъяты 1 тонна 354 кг 222 г наркотических средств и психотропных веществ. Это в три раза больше, чем 2022 году. По показателю раскрываемости наркопреступлений, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями, УМВД России по Псковской области по итогам года заняло первое место в СЗФО и шестое место в РФ", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил журналистам начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, в 2023 году было изъято также 10 тонн прекурсоров для производства запрещенных веществ.

"Мы не допустили распространения такого количества наркотиков не только по территории Псковской области, но и по территории всей Российской Федерации. Почти в каждом населенном пункте есть электричество, есть возможность подключить сложную химическую технику, поэтому область в плане подпольных нарколабораторий очень привлекательная в этом плане. Пять нарколабораторий только нами было ликвидировано в 2023 году. Две крупные лаборатории, кроме этого, было ликвидировано сотрудниками ФСБ", - сказал Овсянников.