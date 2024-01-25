В аспирантуру МГУ могут начать принимать по итогам конкурса научных достижений

Ректор вуза Виктор Садовничий напомнил, что в МГУ действует самая большая аспирантура в России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова в 2024 году планирует начать в пилотном режиме зачислять в аспирантуру выпускников из числа победителей публичного научного конкурса. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий на торжественном заседании, посвященном 269-летию университета.

"Для привлечения в аспирантуру лучших выпускников задуман пилотный проект приема. На ряде факультетов в апреле-мае будет проведен публичный научный конкурс с оценкой достижений межкафедральным или межфакультетским жюри. Победители смогут поступить в аспирантуру МГУ без экзаменов", - сказал Садовничий.

Он напомнил, что в МГУ действует самая большая аспирантура в России. В 2023 году в вузе работал 81 диссертационный совет, проведено 432 защиты (42 докторских и 390 кандидатских).

"Еще одним новшеством будет пилотный проект по раннему приему в аспирантуру не в сентябре, а в июне", - добавил он.

Финансирование науки

Садовничий также отметил, что объем финансирования научных исследований в 2023 году составил 11 млрд рублей, доля бюджетного финансирования - около 6 млрд рублей.

"Конкурсное финансирование - 5 млрд рублей. Таким образом, мы зарабатываем почти столько же, сколько нам выделяют из бюджета", - уточнил ректор.

Сумма, выделенная в рамках программы развития вуза на модернизацию научного оборудования в течение последних трех лет, превысила 1,5 млрд рублей, еще столько же университет потратил на закупку исследовательских приборов в рамках национального проекта "Наука и университеты".