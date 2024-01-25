На повышение стипендий кабмина и президента будут ежегодно выделять свыше 2,3 млрд рублей

Президент Владимир Путин ранее объявил о повышении президентских и правительственных стипендий до 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 2,3 млрд рублей дополнительно планируется ежегодно выделять на повышение стипендий президента и правительства РФ, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о повышении президентских и правительственных стипендий. Теперь они составят 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

"Государство инвестирует в свое будущее, считаю это залогом поступательного развития российской экономики. Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 млрд руб. ежегодно", - сказал он.