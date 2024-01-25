В Севастополе из-за волн остановят движение морского пассажирского транспорта

Для пассажиров организуют автобусы на компенсационном маршруте

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Рейд остановят в Севастополе из-за ухудшения погоды с 18:00 мск. Для пассажиров организуют автобусы на компенсационном маршруте, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

"Из-за ухудшения погодных условий (накатная волна запада) в 18:00 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта. На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об ухудшении погодных условий в городе, по его словам, синоптики прогнозируют подъемы уровней воды на реках северного предгорья без достижения опасных отметок.