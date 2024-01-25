В 17 детских садах Ростовской области выявили случаи кори

Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано, отметили в правительстве региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Ограничительные меры введены в 17 детских садах Ростовской области из-за выявленных случаев кори, групповых случаев заболевания не зарегистрировано, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

"В случае регистрации кори или при подозрении на нее в организованных детских коллективах, вводятся ограничительные мероприятия - к посещению не допускаются на срок 21 день лица не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее. <…> На фоне роста заболеваемости кори в Ростове-на-Дону и Ростовской области, своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия, которые являются обязательными. На сегодня в области введены вышеуказанные ограничения в 17 детских организованных коллективах, в том числе 11 в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что речь о детских садах. Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано. При этом "среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость", добавили в пресс-центре.