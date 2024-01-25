Путин поддержал идею студента создать в Калининградской области хоккейный комплекс

Как отметил президент, для этого нужно, в частности, предусмотреть все финансовые вопросы

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания на территории Калининградской области хоккейного комплекса с условием, что будут предусмотрены все финансовые вопросы и будет хорошее управление спортивным объектом.

С предложением создания комплекса выступил студент западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по направлению таможенное дело, представитель студенческого хоккейного клуба "Запад России" Сергей Полушкин. "Я за", - сказал Путин.

Полушкин в беседе с президентом пояснил, что многофункциональный спортивный центр на территории региона должен быть аналогичным "Хоккейному городу" хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга. Путин отметил, что спортивный объект в Санкт-Петербурге является одним из самых крупных хоккейных стадионов во всем мире. Он добавил, что для такого крупного сооружения необходима "загрузка", а пятимиллионный Санкт-Петербург может ее обеспечить. "Этот комплекс построен исключительно на частные деньги. Это российские предприниматели реализовали этот проект, в надежде, что подключится "Газпром". "Газпром" пока не подключился. Ведутся переговоры, потому что изначально его и хотели назвать "СКА-Арена". А СКА - это команда, которую финансово "Газпром" поддерживает. Самое главное, что вместимость и объем этого сооружения должны соответствовать возможной загрузке. Загрузка есть, значит, есть окупаемость", - указал президент.

Путин отметил, что важно еще и содержание спортивного объекта и если грамотно управлять таким объектом, то он может быть окупаемым. Президент добавил, что в Петербурге большое количество людей интересуются и ходят на хоккей. "Что значит "грамотно управлять"? Значит, целая индустрия. Это не просто пришли, хоккейный матч посмотрели и ушли. Это майки, кроссовки, это магазины внутри, это рестораны и кафе, какие-то секции, куда люди приходят между матчами. Это использование этого помещения для проведения концертов, массовых мероприятий. Это предприятие. Большое предприятие, которым нужно уметь управлять. У нас таких и не было", - отметил президент.

Путин также напомнил об успешном управлении стадионами, которые строились перед проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, но, как отметил президент, исходить необходимо из реалий того, где подобные спортивные объекты создаются и будут функционировать. "Давайте подумаем, посмотрим. Надо поискать еще. Вот мы подумаем вместе с губернатором, кого привлечь из бизнеса, который здесь работает. Может быть, частично поручим и федеральному правительству", - заключил глава государства.

Путин в ходе интервью Медиакорпорации Китая в октябре 2023 года рассказал, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием. Тогда он напомнил, что начал кататься на коньках "только 10 лет назад" и одновременно учился играть в хоккей.