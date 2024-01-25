Путин считает рост числа волонтеров в России укоренением национальных ценностей

По словам президента, это очень здорово

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта назвал активный рост числа волонтеров в стране "дополнительным укоренением национальных ценностей и характера народов России", отметив, что это очень здорово.

"Вы сейчас сказали о том, что 21 млн человек волонтеров в стране работает, - сказал он, обращаясь к задавшей ему вопрос студентке Екатерине Касаткиной. - И, действительно, за последние годы, начиная, может быть, со времен подготовки к Олимпиаде в Сочи и потом дальше, особенно в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, количество людей, которые добровольно, по зову сердца помогают другим, растет в геометрической прогрессии. И это очень здорово". Путин подчеркнул: это "дополнительное укоренение национальных традиций и характера народов России - когда люди по зову сердца готовы подставить плечо, поддержать тех, кто нуждается в поддержке".

Российский лидер напомнил, как в разгар пандемии ковида многие медики показывали "примеры личного героизма". "Люди шли, помогали другим и сами уходили из жизни в ходе этой работы. Что, безусловно, кроме восхищения никаких других чувств не вызывает", - объяснил Путин. В связи с этим глава государства отметил, что работа по поддержке волонтерства в стране "поддерживается и будет поддерживаться" правительством.

Участница мероприятия также напомнила президенту о его поручении по открытию центров социального развития, которое он дал по итогам заседания Госсовета, состоявшегося в декабре 2022 года. "На данный момент открыто уже 602 таких центра в 427 муниципальных образованиях, и 9 из них находятся на Калининградской области. Важно, чтобы эти центры продолжали и дальше открываться по всей стране. Этому в том числе способствует федеральная программа "Регион добрых дел", благодаря ей субъекты РФ могут получать субсидии на поддержание добровольческих инициатив, в том числе на открытие "Добро.Центров". Но, к сожалению, в 2024 году программа заканчивается, и очень хочется попросить вас не дать ей остановиться", - рассказала девушка.

"Так сделаем, - отреагировал президент. - Что касается центров социального развития и вообще того, о чем вы сказали, - конечно, продолжим, сделаем это. Я думаю, наша беседа ведется, чтобы ничего не забылось. Надеюсь, что не забудется. Все сделаем".

31 января 2023 года глава государства дал поручение обеспечить поэтапное создание центров общественного развития "Добро.Центр" для вовлечения граждан в благотворительную и волонтерскую деятельность.