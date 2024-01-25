Ирину Ипатову назначили генеральным продюсером "ГПМ Радио"

Она сосредоточится на стратегическом развитии брендов "ГПМ Радио" - формировании программной, информационной и музыкальной политики его радиостанций

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Медиаменеджер Ирина Ипатова назначена генеральным продюсером "ГПМ Радио" (входит в холдинг "Газпром-Медиа"). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе субхолдинга.

"Ирина Ипатова назначена генеральным продюсером "Газпром-Медиа Радио", - говорится в сообщении.

Ипатова сосредоточится на стратегическом развитии брендов "ГПМ Радио" - формировании программной, информационной и музыкальной политики его радиостанций. В связи с этим в компании уже создана единая музыкальная редакция.

Ранее Ипатова занимала пост генерального продюсера "Авторадио", "Юмор FM" и "Детского радио". Награждена медалью "За труды в культуре и искусстве", является лауреатом национальной премии "Медиа-Менеджер России" в 2017 и 2023 годах, академик Российской Академии Радио (РАР).

"ГПМ Радио" управляет десятью брендами холдинга "Газпром-Медиа": "Авторадио", ENERGY, "Юмор FM", Детское радио, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Радио Romantika, "Радио Зенит", 101.RU.