В Кургане проверки не выявили нарушений в перинатальном центре

Несколько потерявших детей жительниц региона ранее обвинили персонал центра в случившемся

ТАСС, 25 января. Проверки качества оказания медпомощи в Курганском областном перинатальном центре не выявили нарушений. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона, комментируя ситуацию с гибелью новорожденных, о которой заявили некоторые роженицы СМИ.

"За 2023 год проведены проверки качества медицинской помощи, оказанной в перинатальном центре участницам программы на НТВ, по ранее поступившему от них обращению. В настоящее время, по заключению экспертов, ни в одном из случаев не выявлены дефекты оказания медицинской помощи, повлиявшие на неблагоприятный исход для беременных или новорожденных. Данные результаты показали проверки: ведомственного контроля качества медицинской помощи, проведенного департаментом здравоохранения Курганской области; государственного контроля качества медицинской помощи, проведенного территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Курганской области; вневедомственного контроля качества медицинской помощи, проведенного территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховыми компаниями Курганской области. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы в организациях, расположенных за пределами Курганской области, результаты данных экспертиз в настоящее время еще не получены", - сообщили в департаменте.

24 января в эфире НТВ несколько потерявших детей жительниц региона обвинили персонал центра в случившемся. Например, одна из участниц телепередачи заявила, что врачи якобы не стали спасать ее ребенка, еще у одной новорожденному провели операцию без согласия.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году в центре был проведен аудит качества оказания помощи, в котором приняли участие Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет, Российская детская клиническая больница имени Н. И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, екатеринбургский НИИ охраны материнства и младенчества - дефектов и нарушений в оказании медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным не обнаружили.

В перинатальном центре оказывают медицинскую помощь пациенткам с патологией беременности, здесь проходит около 90% всех преждевременных родов. По данным департамента здравоохранения региона, в 2023 году здесь спасли жизнь более чем 290 недоношенным, в том числе 48 детям с экстремально низкой и очень низкой массой тела и младенцам с патологией, а за последние три года число случаев гибели детей снизилось в 1,5 раза. Всего в центре в прошлом году появилось на свет более 3,2 тыс. детей.