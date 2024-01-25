На выставке "Россия" откроют посвященный роману "Война и мир" интерактивный павильон

Создатели экспозиции намерены раскрыть посетителям не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новый интерактивный павильон "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" откроется на Международной выставке-форуме "Россия" 30 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея Л.Н. Толстого.

"Государственный музей Л. Н. Толстого представляет новую, созданную с использованием современных мультимедийных технологий экспозицию, посвященную великому роману "Война и мир". Технические возможности нового столетия помогут погрузиться в художественный мир XIX века, описанный Толстым в романе. Выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" откроется на ВДНХ, в павильоне № 61 (бывший "Центросоюз"), в рамках Международной выставки-форума "Россия" 30 января", - сообщили представители музея.

Три зала павильона тематически поделены на 13 разделов, каждый из которых связан по смыслу с определенным эпизодом романа и дополнен цитатами из него, экспонатами, а также аудио- и видеоматериалами. Создатели экспозиции намерены раскрыть посетителям не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого, а также рассказать об особенностях эпохи, мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.

"Новая выставка - это результат совместной работы Государственного музея Л.Н. Толстого и творческой мастерской "МузейМедиа". Великий роман Льва Толстого, в котором воплотились многие философские и общественные взгляды писателя, достоин отдельного павильона и отдельной экспозиции на главной выставочной площадке страны", - отметил в свою очередь генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

Помимо этого, посетители выставки смогут выполнить интерактивные задания, направленных на изучение романа и описанной в нем эпохи. В павильоне будет создано арт-пространство, в котором посетители смогут посмотреть фильмы в 3D-формате о жизни и творчестве Толстого, создать мультипликационные проекты по содержанию романа и принять участие в литературных вечерах.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.