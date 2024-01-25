Группа протестующих второй день блокирует проезд грузовиков с помощью в Газу

По данным газеты The Times of Israel, часть автомобилей перенаправили на КПП между Египтом и анклавом

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Небольшая группа протестующих второй день подряд блокирует проезд грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа у КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля с палестинским анклавом, требуя освобождения заложников. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, 24 января в ходе аналогичной акции демонстранты задержали проезд в сектор Газа порядка 100 грузовиков. Часть автомобилей была в итоге перенаправлена на КПП между Египтом и анклавом, отмечает газета.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предусматривали освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным израильских властей, удалось освободить из Газы 110 похищенных. 27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля объявила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря сообщила, что оно было нарушено ХАМАС.