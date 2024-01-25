Роскомнадзор заблокировал почти 25 тыс. копий пиратских ресурсов за 2022 и 2023 годы

Всего из-за неудаления пиратского контента ведомство ограничило доступ в 2022 году к 114 887 материалам, в 2023 году - к 228 842

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Почти 25 тыс. "зеркал" пиратских ресурсов заблокировано Роскомнадзором (РКН) за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, отметив, что сейчас решение о признании сайтов копиями заблокированных за нарушение авторских прав ресурсов принимает Минцифры России, после чего направляет его в Роскомнадзор.

"В 2022 году на основании таких решений ограничен доступ к 12 тыс. ресурсов, в 2023 году - 12,7 тыс. ресурсов", - говорится в сообщении.

Всего из-за неудаления пиратского контента РКН ограничил доступ в 2022 году к 114 887 материалам, в 2023 году - к 228 842.

Самостоятельно владельцы ресурсов в 2022 и 2023 году также удалили суммарно более миллиона единиц пиратского контента.

Кроме того, в 2018 году на площадке РКН представители отрасли подписали Антипиратский меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. "За время его действия поисковые системы удалили из выдачи свыше 178 млн ссылок на ресурсы с пиратским контентом", - добавили в ведомстве.

О новом законопроекте

Ранее группа депутатов во главе с председателем думского комитета по информполитике Александром Хинштейном внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о передаче РКН полномочий по принятию решений о блокировке так называемых зеркал запрещенных сайтов.

"Роскомнадзор не возражает против законодательной инициативы, направленной на борьбу с пиратским контентом", - добавили в РКН.