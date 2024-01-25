Полпред в УрФО вручил государственные награды жителям Челябинской области

Владимир Якушев отметил, что Южный Урал обладает колоссальным производственным и технологическим потенциалом

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с 90-летием со дня образования региона и вручил государственные награды ее жителям, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня Южный Урал обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные инициативы в самых разных сферах - от научных разработок до туризма. Вы постоянно находите новые, перспективные для региона направления и создаете условия для их развития. Челябинская область - это регион, где каждый может реализовать себя, исполнить свою мечту", - сказал полпред перед вручением наград.

Орденом Почета был награжден первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены медицинский психолог Челябинской областной детской клинической больницы Елена Ковтунова, водитель автомобиля областной клинической больницы №2 Андрей Маслов, водитель автомобиля территориального центра медицины катастроф Федор Маткин, директор территориального центра медицины катастроф области Сергей Приколотин, водитель автомобиля Челябинской областной детской клинической больницы Евгений Тяпкин, водитель автомобиля Челябинской областной детской клинической больницы Семен Ульянов.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами был награжден водитель автомобильного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа Дмитрий Бобылев.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки в рамках концерта, посвященного 90-летию региона.

Челябинская область, которой 17 января 2024 года исполнилось 90 лет со дня основания, является крупным промышленным центром РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.