Путин отметил активное развитие Вологодской области

Президент поинтересовался задающей ему вопрос девушки, не скучает ли она по вологодскому маслу

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта назвал Вологодскую область активно развивающимся регионом.

Одна из студенток БФУ, которая на встрече выступила с предложением создать региональную архитектурно-реставрационную школу и открыть такое направление в университете, в беседе с главой государства упомянула, что она родом из Вологодской области. "Вологда славится маслом вологодским, не только маслом. Активно развивается регион, активно сейчас", - отметил Путин.

Президент поинтересовался у девушки, не скучает ли она по вологодскому маслу. На что студентка ответила, что недавно ездила домой и поела его. Путин уточнил, привезла ли она масло одногруппникам, девушка ответила утвердительно, а также порекомендовала всем вологодскую клюкву в сахаре. Выслушав ее, глава государства в шутку заметил: "Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского".