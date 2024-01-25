Суд оштрафовал на 1 млн руб. медиагруппу "Виасат" за пропаганду ЛГБТ среди подростков

Суть претензий не уточнили

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей медиагруппу "Виасат" по статье о распространении информации о гомосексуальных отношениях среди подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы <...> "Виасат глобал" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать желание сменить пол), и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказали в пресс-службе, не уточнив сути претензий.

В структуру российской медиагруппы "Виасат" входят 13 платных телеканалов и стриминговый сервис viju. Трансляция осуществляется в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории России и стран СНГ.