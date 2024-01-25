Первая российская "зеленая" экспедиция на тримаране до Крыма не состоится из-за санкций

Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко займутся развитием парусного туризма в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Продолжение первой в России "зеленой" экспедиции без использования ископаемого топлива на каркасном тримаране из Санкт-Петербурга до Крыма не состоится в 2024 году. Российские путешественники, члены Томского отделения Русского географического общества (РГО) Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко займутся развитием парусного туризма в Ханты-Мансийске.

Мухарашев и Господинко на каркасном тримаране под парусом с июля по август 2023 года впервые прошли из Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга. В 2024 году они планировали продолжить путь до Лиссабона, а затем в Крым, разбив его на два этапа по примерно 5,5 тыс. км или около двух месяцев плавания каждый.

"В этом году продолжение экспедиции не состоится. Дальнейший маршрут пролегает через Балтийское море, а заход судов в Европу под российскими флагами, в связи с санкциями, запрещен", - сказал ТАСС Господинко.

Он отметил, что они теперь будут заниматься развитием туризма у себя дома. "В этом году будем заниматься развитием парусного туризма у себя дома, в Ханты-Мансийске. Ждем всех желающих к нам в парусную школу после открытия навигации", - добавил он.

Об экспедиции

В 2023 году путешественники за два месяца преодолели 5,5 тыс. км пути из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург, провели уникальные исследования о возможностях генерации энергии от Солнца для электродвигателей и использования ветра для парусных судов. Их экспедиция доказала, что технологии позволяют проходить такие маршруты без использования ископаемого топлива.

При этом они планировали в дальнейшем более подробно изучить возможности электрогенерации, солнечной генерации на протяжении большого спектра северных широт - от самых южных точек, от экватора, практически до самых северных, а затем предоставить прикладные исследования на одном и том же оборудовании для широкой публики.