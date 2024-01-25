В Минпросвещения сообщили, что в школах РФ учатся около 20 тыс. детей с нарушением слуха

Как отметила замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Юлия Сачко, в стране насчитывается порядка 1,5 тыс. коррекционных школ разного типа

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 20 тыс. детей школьного возраста из 17 млн российских школьников имеют нарушения слуха. Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Сачко.

"Порядка 20 тыс. [детей школьного возраста с нарушением слуха в РФ] из 30 млн детей. Если мы берем популяцию детей школьного возраста, то это порядка 17 млн школьников", - сказала она на заседании рабочей группы экспертного совета Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Сачко также рассказала, что в России насчитывается порядка 1,5 тыс. коррекционных школ разного типа. "Сказать, достаточно или недостаточно школ, я думаю, никто никогда не сможет по причине того, что они всегда были не одинаково распределены по территории РФ, уже тем более по территории одного субъекта. Не в каждом субъекте были и есть все восемь типов школ. <...> Открыть в каждом муниципальном образовании, в каждом городке все типы коррекицонных школ, конечно, невозможно", - добавила она.

Говоря об учебниках для инклюзивных детей, Сачко отметила, что Институт коррекционной педагогики завершает формирование экспертного мнения о том, какие учебники нужно актуализировать. "У нас еще не все линейки учебников для глухих и слабослышащих, а также для ряда других нозологических групп разработаны. И эта проблема возникла более 20 лет назад. <...> После того, как советские учебники, которые переиздавались из года в год, <...> которые до сих пор лежат в школьных библиотеках с лексикой "пионеры", "колхоз" и другие, ушли из федерального перечня, вслед за ними новые не пришли", - сказала директор Института коррекционной педагогики Татьяна Соловьева.

Это связано с тем, что в 1990-е годы произошел упадок научно-педагогических школ, а за ним последовало сокращение числа профильных специалистов, пояснила Соловьева. "В Институте коррекционной педагогики в 1992 году [насчитывалось] 664 человека, а в 2017 году - 36. Происходит полный развал, учебники писать некому. Сейчас мы собираем коллективы, я могу анонсировать, что в августе этого года на экспертизу выйдут учебники, которых не было 15 лет. В их числе "Русский язык и развитие речи. Основная школа" для глухих и слабослышащих. Мы эту работу запустили", - добавила она.