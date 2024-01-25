Путин обещал постараться посетить первую выставку в филиале Третьяковки в Калининграде

Открытие запланировано на лето 2024 года

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется для посетителей летом 2024 года, его первую выставку пообещал постараться посетить президент РФ Владимир Путин.

"Построен филиал Третьяковской галереи. Готов уже к эксплуатации", - сообщил Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

Директор филиала музея Камиля Байдильдина поблагодарила президента за "шанс открыть филиал Третьяковской галереи на самых западных рубежах страны". Она рассказала Путину, что уже в 2024 году в Калининграде откроется целый культурный кластер, где можно будет послушать лекции, сходить в кино, почитать книги. "Уже летом мы привезем первую выставку. "Пять веков русского искусства" мы ее назвали. Она представит полновесную картину развития русского искусства за 500 лет от иконописи до авангарда", - сообщила она, уточнив, что экспозиция будет меняться примерно раз в 9-10 месяцев. "На первую выставку мы привезем 300 произведений. Это очень большой масштаб. Это первые имена: и Тропинин, и Верещагин, и Репин, и Серов, и Кандинский, и Малевич. Мы действительно хотим, чтобы это стало большим притяжением", - сообщила Байдильдина.

"Так и будет. Я уверен", - поддержал ее Путин. "Очень ждем вас на открытии", - пригласила директор филиала главу государства. "Спасибо большое, я постараюсь", - пообещал он.

Площадь экспозиции составит 1,7 тыс. кв. м. Экспонаты составят полновесную картину русской жизни, охватывающую пять веков и неповторимый характер коллекции Третьяковской галереи. К открытию филиала также подготовлены два мультимедийных проекта, которые станут постоянными экспозициями - Зал истории Третьяковской галереи и Детский музей.

Здание филиала Третьяковской галереи в Калининграде в настоящее время находится на этапе запуска инженерных систем и пуско-наладочных работ. Возведение здания филиала шло с конца 2019 года по декабрь 2023 года по проекту российского архбюро "Меганом" в составе культурно-образовательного комплекса в городе Калининград на острове Октябрьский. Создание филиала галереи входит в проект по созданию четырех культурных центров в российских городах, инициированный Путиным в 2018 году.

В филиале Третьяковской галереи также будут развиваться образовательное и научное направления. К открытию книжный фонд филиала уже будет включать 1500-2000 экземпляров и станет крупнейшей в регионе библиотекой по искусствоведению.