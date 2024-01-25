Глава ОИЯИ Григорий Трубников стал почетным профессором МГУ

Этого звания также удостоен советник по образованию и науке посольства Республики Куба в России Густаво Хосе Кобрейро Суарес

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников удостоен звания "Почетный профессор Московского университета". Церемония вручения диплома прошла в Главном здании МГУ имени Ломоносова в рамках торжественного заседания, посвященного 269-летию университета.

"В этот раз ученый совет МГУ принял решение присудить звание "Почетный профессор Московского университета" директору международной межправительственной научной организации - Объединенного института ядерных исследований - академику Григорию Владимировичу Трубникову", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Я желаю студентам [Московского госуниверситета] хорошей, светлой <…> дороги вперед. Поверьте, вы учитесь в самом лучшем университете мира", - обратился Трубников к залу.

Звания почетного профессора МГУ был также удостоен советник по образованию и науке посольства Республики Куба в России Густаво Хосе Кобрейро Суарес. В прошлом он возглавлял Гаванский университет и "многое сделал для установления тесного сотрудничества" вузов, отметил Садовничий.

"Мы продолжим работать над расширением экономических и научных отношений между нашими университетами, между нашими странами", - сказал советник посольства Республики Куба в РФ.

По традиции, ректор Московского государственного университета спросил каждого из участников церемонии, готовы ли они служить процветанию науки и образования. Обладатели почетного звания ответили утвердительно. В вузе в этот вечер также наградили премиями имени Ломоносова и Шувалова несколько исследователей и преподавателей.