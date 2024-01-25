Фальков заявил, что смена руководства ИОГен РАН не связана со взглядами экс-директора

Глава Минобрнауки сообщил, что решение ведомства, согласованное с Российской академией наук, "продиктовано необходимостью придания развитию института новой динамики"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Смена директора Института общей генетики РАН им. Н. И. Вавилова (ИОГен РАН) не связана со взглядами прежнего руководителя Александра Кудрявцева и какими-либо его высказываниями. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Разумеется, это никак не связно с упомянутыми вами утверждениями. И в целом не связано с научной деятельностью или общественными интересами Александра Михайловича. Решение Минобрнауки России, согласованное с Российской академией наук, продиктовано необходимостью придания развитию института новой динамики. Важно, что при передаче полномочий от прежнего директора новому руководителю обеспечивается преемственность, научные исследования в области генетики будут продолжены при полной поддержке государства", - сказал Фальков, отвечая на вопрос, не связана ли отставка с высказыванием Кудрявцева о том, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи.

Ранее в центре внимания общественности Кудрявцев оказался в связи с выступлением на проходившей 14-15 марта 2023 года III научно-богословской конференции "Бог - человек - мир". В его докладе содержались утверждения, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи.

С 24 января исполняющим обязанности директора ИОГен РАН назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин.