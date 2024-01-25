В Петербурге и Ленобласти количество автоугонов за год сократилось на 40%

Как рассказали в главке МВД, количество убийств в городе и области также уменьшилось - на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Количество краж автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году сократилось на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Реализуемые последовательно на протяжении пяти лет меры по борьбе с криминализацией авторынка позволяют ежегодно ощутимо снижать уровень преступности в этой сфере: в 2023 году количество краж автомобилей сократилось на 40%. Заметно удалось снизить и другие виды хищений имущества у граждан: более чем на треть сократилось число квартирных краж и грабежей, на 10% - разбойных нападений", - говорится в сообщении.

Как рассказали в главке МВД, количество убийств в городе и области также уменьшилось - на 15%. При этом правоохранительным органам удается раскрывать почти 100% убийств, изнасилований и разбойных нападений.

На треть в минувшем году выросло число раскрытых телефонных мошенничеств, задержано на 25% больше подозреваемых в этих преступлениях. Экономических преступлений, в том числе коррупционной направленности, было раскрыто в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Особое внимание в полиции обратили на рост раскрываемости преступлений прошлых лет - за 2023 год он составил 25%. В числе раскрытых злодеяний - резонансные заказные убийства, некоторые из которых были совершены 25 лет назад.

Общий уровень криминализации в регионе составил 1250 преступлений на 100 тыс. населения - как отмечают в ГУ МВД, это заметно ниже среднероссийского показателя (1329 преступлений). При этом удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в Петербурге и Ленобласти практически в два раза меньше среднероссийского.