В Якутии усилят контроль за привлечением иностранной рабочей силы

Также будет проведена профилактическая работа с работодателями

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Якутии усиливают работу по контролю за привлечением иностранной рабочей силы в республике, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такое решение было принято в ходе совещания главы региона Айсена Николаева с руководителями правоохранительных органов.

"В республике будет серьезно усилена работа по контролю привлечения иностранной рабочей силы, чтобы в регион не въезжали криминальные элементы. Глава региона подчеркнул необходимость проверки соблюдения правил миграционного законодательства. <…> Николаев отметил необходимость проверки лиц, которые приобрели гражданство РФ, в части законности получения гражданства и соблюдения обязанностей гражданина РФ", - говорится в сообщении. Также будет проведена профилактическая работа с работодателями. Кроме того, мэрии Якутска поручено взять на контроль работу ресторанов и клубов в части обеспечения безопасности посетителей.

Николаев также отметил, что поручено проведение проверки в отношении иностранных граждан, принявших участие в конфликте, в результате которого в Якутске погиб 26-летний мужчина. Участники конфликта были задержаны 22 января. "Недавние события показывают, что в условиях информационной войны большое влияние оказывается в том числе из-за пределов республики. Это подтверждает опыт конфликтов, которые произошли на территории страны. Авторы манипуляций, находящиеся далеко за пределами республики и страны, сеют межнациональную рознь, распространяют экстремистские лозунги", - привели слова главы республики в пресс-службе правительства региона.

Как ранее сообщал Николаев, обвиняемый в убийстве 26-летнего уроженца Якутии является уроженцем одной из стран СНГ, имеет российское гражданство. Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 21 марта 2024 года. Кроме того, мужчине, который пересылал в соцсетях сообщения с призывами к участию в несанкционированной акции после убийства, был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Еще 23 участника акции были оштрафованы на 10 тыс. руб., три человека отправлены под административный арест.