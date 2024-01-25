Путин: культурный кластер в Калининграде даст жителям новые возможности самореализации

Президент надеется, что все запланированные мероприятия и ввод объектов будут завершены в срок

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Открытие в Калининграде культурного кластера, включающего в себя филиалы Третьяковской галереи, Большого театра и Российского государственного института сценических искусств, позволит создать новые условия для самореализации жителей региона, заявил президент России Владимир Путин.

"В части развития культурной сферы хотел бы отметить такой масштабный проект, как создание современного культурного кластера в Калининграде с филиалами Третьяковской галереи, Большого театра и Российского государственного института сценических искусств. <…> Культурный центр должен качественно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей региона. И, конечно, он предоставит дополнительные возможности для творческой самореализации, для художественного образования молодежи", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Как отметил глава государства, он надеется, что все запланированные мероприятия и ввод объектов будут завершены в срок, несмотря на определенные сложности, возникающие с поставкой оборудования.

"Это, конечно, не значит, что людям теперь не будет интересно ездить, как здесь говорят, на "большую землю" - в театры Москвы, Петербурга, других крупных городов России, в музейные центры. Конечно, все это будет. Но создание здесь такого центра многопланового, безусловно, будет побуждать людей, которые здесь проживают, посещать те самые культурные центры, о которых я сказал. Будет здесь работать филиал Большого театра - захочется съездить и в Большой театр. Будет работать Третьяковка, филиал, - захочется съездить, посмотреть, что у нас в Русском музее, в Петербурге, либо в Эрмитаже. Это вообще другое качества жизни", - добавил президент.

При этом он отметил, что в числе других приоритетных для региона задач - увеличение темпов ввода жилья, обновление коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и строительство новых объектов здравоохранения, спорта и культуры.

О филиалах

Здание филиала Третьяковской галереи, построенное на острове Октябрьском в рамках строительства культурно-образовательного комплекса, ввели в эксплуатацию в Калининграде 21 января. Строительство музея велось с декабря 2019 года по декабрь 2023 года. Общая площадь музея составляет 17,6 тыс. квадратных метров, из которых 4,4 тыс. квадратных метров предназначено для выставочных залов. Особенность музейного комплекса - сочетание дневного и искусственного света в помещениях. Всего в музее предусмотрено порядка 20 систем безопасности, в том числе системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и автоматизации. Также организована система для создания музейного микроклимата.

В Калининграде продолжается строительство филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). К настоящему времени здание театра возводится на уровне от 31 до 36 метров. Готовность несущего монолита (железобетон и металлоконструкции) оценивается в 65%. На здании филиала РГСИ завершаются работы по устройству фасада - смонтировано 95% светопрозрачных конструкций и более 60% кассет из кортеновской стали.