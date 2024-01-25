В Курске передадут государству используемое как ночной клуб противорадиационное укрытие

Нарушения выявили в ходе проверки исполнения законодательства о федеральной собственности

КУРСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Курске признал право собственности Российской Федерации на противорадиационное укрытие в городе, незаконно используемое для размещения ночного клуба, сообщила пресс-служба прокуратуры Курской области.

"В Курске суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о признании права собственности Российской Федерации на защитное сооружение, в котором незаконно располагался ночной клуб. Фактическое самовольное использование защитного сооружения не по назначению привело объект в состояние, не отвечающее предъявляемым требованиям", - говорится в распространенном сообщении.

Нарушения выявили в ходе проверки исполнения законодательства о федеральной собственности. Выяснилось, что в Курске располагается сооружение, имеющее статус противорадиационного укрытия, вместимостью 300 человек. При этом собственник земельного участка, на котором расположен объект, использовал помещение для проведения увеселительных мероприятий и размещения ночного клуба.