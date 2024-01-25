Захарова рассказала, что с выгоранием помогает справляться спорт и выезд на природу

Официальный представитель МИД РФ добавила, что важно уметь отсекать лишние, ненужное, "то, что тебе не дает энергию, а отбирает"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что с эмоциональным выгоранием помогает справиться спорт и выезды на природу.

"Первое - спорт, каждый день практически зал до работы. Когда есть возможность с конца весны до начала осени сочетания либо зала, либо занятий на улице. При любой возможности, когда такая возможность есть, свежий воздух, природа, загород. Конечно, это бывает не так часто, как хотелось бы", - отметила она на встрече со студентами Сеченовского университета в рамках студенческого коммуникационного проекта PRO|УСПЕХ.

Кроме того, Захарова добавила, что важно уметь отсекать лишние, ненужное, "то, что тебе не дает энергию, а отбирает".