Мединский: российско-белорусская комиссия по истории станет стимулом для новых проектов

По словам председателя Российского военно-исторического общества, работа по сохранению исторической правды имеет особое значение

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Создание совместной российско-белорусской комиссии по истории станет стимулом для новых проектов в деле защиты исторической правды. Об этом заявил председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению при президенте, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Это стимул для новых проектов, это фиксация наших позиций в отношении сохранения исторической памяти, поддержки исторической науки, это внимание, которое мы будем уделять дополнительному историческому образованию в школах, в вузах. Потому что у тех, кто не обращает внимание на историю, как правило, нет будущего. Тут все просто", - сказал он журналистам после состоявшейся в Минске церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между межведомственной комиссией и Республиканским советом по исторической политике при администрации президента Белоруссии, в соответствии с которым создается новая двусторонняя комиссия по истории.

По словам Мединского, работа по сохранению исторической правды имеет особое значение "с учетом колоссальной, огромной общей истории и общего настоящего, которое есть у России и Белоруссии". "Эта работа также будет нами всецело поддерживаться на уровне административном, финансовом. Для всех, кто интересуется историей, кто любит историю России и Белоруссии, это доброе, положительное событие", - сказал председатель РВИО.

Память забытых героев

Поставивший подпись под документом с белорусской стороны глава администрации президента республики Игорь Сергеенко отметил, что подписание меморандума и состоявшаяся встреча с представителями России свидетельствует о том, что два государства продвигаются в своем взаимодействии в исторической сфере. "Это не просто изучение истории, а защита исторической памяти, исторической правды о тех этапах, которые мы прошли вместе и проходим, решая задачи по сохранению всего положительного и донесения его до молодежи, до различных слоев населения", - сказал он.

Глава администрации президента выразил уверенность в том, что "подписание меморандума между историческими сообществами Беларуси и России даст новый импульс для развития отношений, откроет новые страницы, новые исследования". "В том числе по увековечиванию памяти героев, которые, может быть, на каких-то исторических этапах необоснованно были забыты и неизвестны сегодня широкому кругу зрителей и читателей", - отметил Сергеенко.

Он подчеркнул, что совместная работа белорусскими и российскими историками уже ведется, проходят масштабные научные конференции, осуществляется взаимодействие в исследовательской деятельности. "В рамках нашего взаимодействия существует экспертно-консультационный совет [по истории], куда вошли наши историки, российские историки. Создание нашей совместной рабочей группы по изучению истории будет очередным шагом и будет наполнено конкретными действиями, не просто решениями, но и действиями по их реализации", - сказал глава администрации президента Белоруссии.

Экспертно-консультативный российско-белорусский совет по истории, который станет рабочим органом совместной российско-белорусской комиссии, был сформирован в соответствии с резолюцией Первого российско-белорусского форума историков, прошедшего в Москве 2-3 июня 2023 года. Он объединяет 30 ведущих исторических университетских и академических центров Союзного государства Белоруссии и России.

С белорусской стороны совет возглавляет академик-секретарь Национальной академии наук Белоруссии Александр Коваленя, с российской - академик РАН Ефим Пивовар. Деятельность совета ориентирована на экспертное сопровождение задач, возникающих в процессе формирования общего гуманитарного и образовательного пространства Союзного государства, на противодействие фальсификации истории, укрепление и выработку новых, понятных и близких всем поколениям общих исторических смыслов. Первое заседание совета по истории состоялось в Национальной академии наук Белоруссии 15 ноября 2023 года.