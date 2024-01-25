Эксперты: регистрация животных в России позволила бы избежать происшествия с котом Твиксом

По мнению кинологов, должны быть разработаны правила действия проводников, бортпроводников в непредвиденных случаях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обязательная регистрация собак и кошек в России могла бы предупредить случаи неподобающего обращения с животными в общественном транспорте и позволила бы избежать случившегося с котом Твиксом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

"Помимо усовершенствования правил перевозки домашних животных, помочь в будущем избежать таких ситуаций может маркирование и учет животных, которые в обязательном порядке пока введены только в нескольких субъектах РФ. Будь у кота хотя бы ошейник с адресником или описание примет в проездном документе, проводница вряд ли бы так поступила. Во всем мире система чипирования функционирует уже давно. Обязательная регистрация кошек и собак - это шаг навстречу цивилизованному и ответственному владению, который позволит повысить уровень персональной ответственности владельца. Вводить обязательную регистрацию животных нужно в масштабе всей страны, предварительно проработав все нюансы, прописав конкретные процедуры и ответственных лиц", - заявил глава РКФ Владимир Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, это позволит создать единую базу учета всех - домашних и бездомных - животных, а затем решить другие связанные с ними важные вопросы. РКФ войдет в состав рабочей группы, созданной при комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, которая будет заниматься проработкой этой проблемы.

"Нам давно пора вводить правила, которые рассматривали бы животных не как багаж, а как живое существо: у любого питомца должен быть свой билет <...>, его должны регистрировать, в проездном документе должен быть указан вид животного, его идентификационный номер и особые приметы. Сотрудники транспорта должны знать информацию не только о людях, которые воспользуются услугами перевозки, но и о животных, которые будут находиться в вагонах. Животные <...> - это тоже пассажиры", - отметил Голубев.

Кроме того, по мнению кинологов, должны быть разработаны правила действия проводников, бортпроводников в непредвиденных случаях. Например - если человека по болезни сняли с поезда, а он ехал со своим питомцем. Все эти вопросы нужно решать по цепочке от проводника до пункта временного содержания животных или приюта. Кроме того, существуют общественные организации, которые готовы прийти на помощь, отмечают в ассоциации.

Происшествие с котом

Кота Твикса, выбравшегося из переноски, проводница высадила из поезда, приняв за бездомного, 11 января. Позднее хозяева сообщили о смерти животного. Как рассказал хозяин кота, животное ехало в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако выбралось из переноски, пока сопровождающий спал, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы.

22 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом. После инцидента в РЖД приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.