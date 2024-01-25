Участники экспедиции "Россия 360" составят карту нуждающихся в уборке арктических регионов

Руководитель проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин отметил, что загрязненные арктические территории, которые нанесут на карту в ходе экспедиции, могут быть убраны уже в 2024 году

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Участники первой континентальной экспедиции вдоль сухопутных границ РФ под названием "Россия 360" проедут девять арктических регионов страны и нанесут на карту места скопления мусора, которые остались после 80-летнего освоения Арктики. Об этом ТАСС сообщил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

"Часть экспедиции "Россия 360" пройдет в девяти арктических субъектах РФ. Объекты накопленного экологического ущерба иногда даже видны с воздуха, поэтому все, что будет видно из-под сугробов, команда экспедиции будет фиксировать и передавать нам. Мы занесем данные в карту будущих уборок проекта "Чистая Арктика", которые в этом году вновь стартуют в июне", - сказал Нагибин.

Он добавил, что загрязненные арктические территории, которые нанесут на карту в ходе экспедиции "Россия 360", могут быть убраны уже в 2024 году, однако многое зависит от труднодоступности места обнаружения и класса мусора.

"Конечно, все будет зависеть от логистики - каким образом мы сможем добраться до места, где будет обнаружен мусор, плюс техника безопасности должна соблюдаться, потому что иногда волонтеров и близко нельзя подпускать к месту, где нужно убирать, там, где должны работать только технари с допуском. Уборка - это серьезный вопрос не на один год. 80 лет освоения Арктики, конечно, оставили свой экологический след на 5 млн гектаров, и я не знаю, как долго мы будем еще все убирать", - заключил Нагибин.

Туристическое развитие регионов РФ

Российский арктический путешественник и блогер Богдан Булычев, который является организатором экспедиции, отметил ТАСС, что помимо познавательной, экологической и этнографической целей экспедиции, команда "России 360" ставит целью развитие туризма на ранее неизведанных территориях приграничных регионов РФ.

"Мы проедем по тем местам, где никогда не было и не будет 99,9% населения планеты Земля. Если удастся <...> привлечь туда хотя бы 0,1% людей, <...> значит, мы все сделали не зря. Люди видят наши путешествия, люди хотят и приезжают. Мы создаем визуальный контент, после просмотра которого хочется побывать в тех же живописных местах, которые ты видишь на экране, но где еще ни разу не был", - сказал ТАСС Булычев.

Об экспедиции "Россия 360"

Первая континентальная экспедиция "Россия 360" стартовала в Мурманске. Планируется, что в декабре 2024 года команда вернется в Мурманск, проехав на колесной технике вдоль всех сухопутных границ России, преодолев более 33 тыс. км через 58 регионов РФ. В ходе экспедиции планируется установить два рекорда, а также собрать материал для нескольких фильмов. Фотоматериалы и воспоминания участников экспедиции лягут в основу книги для детей. Экспедиция "Россия 360" поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.